THY Kovid-19 mutasyonu riski nedeniyle uçuşların durdurulduğu İngiltere'den tahliye seferi yaptı

Türk Hava Yolları , yeni tip koronavirüsün mutasyonu riski nedeniyle uçuşların durdurulduğu ülkelerden biri olan İngiltere'nin başkenti Londra'dan İstanbul'a tahliye uçuşu yaptı.