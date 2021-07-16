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THY Kurban Bayramı tatilinde iç hatta 427 ek sefer düzenleyecek

Türk Hava Yolları, Kurban Bayramı tatilinde, yurt içindeki noktalara 427 ek sefer planladı.
THY Kurban Bayramı tatilinde iç hatta 427 ek sefer düzenleyecek

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, hayatı her yönüyle etkileyen yeni tip koronavirüs salgını sonrası normalleşme sürecinde bayramlar eski heyecanına yeniden kavuşuyor.

Milli havayolu, bayram tatilini kapsayan 16-25 Temmuz'da, 427 ek yurt içi sefer ile bu heyecana katkıda bulunacak. THY'nin ek seferleri, İstanbul, Ankara, Bursa ve Kocaeli'nden Türkiye'nin dört bir yanındaki 30 havalimanına gerçekleşecek.

Misafirlerinin seyahat talep ve beklentilerini analiz eden THY, 249 ek seferi İstanbul Havalimanı merkezli operasyonlarıyla icra edecek. Başarılı marka AnadoluJet ise İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 74, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan 100 ek sefer gerçekleştirecek. Yeni büyüme stratejisiyle yurt dışı uçuşlara da başlayan AnadoluJet iç hat uçuşlarının yanında yurt dışında 5 noktaya 14 ek sefer yapacak.

Ek sefer sayısında Trabzon, Antalya ve Bodrum-Milas havalimanları zirvede

Trabzon'a, İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra Bursa ve Kocaeli'nden de ek uçuş düzenlenecek. Trabzon, 16-25 Temmuz'da 61 ek sefer ile bu anlamda en yoğun uçuş noktası olacak.

Trabzon'u, 48 ek uçuş ile Bodrum-Milas, 44 uçuş ile Antalya Havalimanı takip ediyor. Ek seferlerin en fazla olduğu günler ise 95 uçuş ile 17 Temmuz Cumartesi, 105 uçuş ile 25 Temmuz Pazar olacak.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Şimdi yeniden bir arada olma, hasret giderme zamanı... Zor günleri 'aşı'yorken' eski bayramları hatırlama, yaşama zamanı... Bu bayram daha fazla mutluluğu taşıyabilmek için 427 ek sefer gerçekleştireceğiz. Şimdi yeniden Türk Hava Yolları ile kavuşma zamanı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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