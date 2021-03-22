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THY nisan ayı uçuş planını duyurdu

Türk Hava Yolları (THY), nisan ayı uçuş planını güncelledi.
THY nisan ayı uçuş planını duyurdu

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçuş planına göre yolcuların 226 destinasyona sağlık ve güvenle ulaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gökyüzünden uzak geçen günlerin ardından şimdi yeniden buluşma vakti. Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ile yaptığımız titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlarla sevdiklerimize, keşiflerimize ve biriktirilecek anılarımıza tekrar kavuşuyoruz. Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 21 Mart 2020 - 31 Aralık 2021 (dahil) tarihleri arasındaki biletlemeleriniz için sınırsız değişiklik yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın. Uçuş takvimi 30 Nisan 2021 tarihine kadar bir haftada gerçekleştirilmesi planlanan en fazla uçuş sayısını göstermektedir. Operasyonel sebeplerle takvimde değişiklikler meydana gelebilir. Yeni seyahatleriniz için uçuş planımız güncellendikçe bu sayfadan sizlerle paylaşacağız."

Açıklamada, yolcuların, THY'nin yeni uçuş planına web sitesinden ulaşabileceği bildirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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