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THY uçaklarına buzlanmaya karşı 'de-icing' ile 'anti-icing' işlemleri yapılıyor

Türk Hava Yolları, kışın olumsuz hava koşullarına karşı uçuş güvenliğini sağlamak için filosundaki uçaklara "de-icing" ve "anti-icing" işlemleri uyguluyor.
THY uçaklarına buzlanmaya karşı 'de-icing' ile 'anti-icing' işlemleri yapılıyor

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, hava yolu şirketi, kış mevsiminin getirdiği olumsuz hava şartları sebebiyle uçuş güvenliğini riske atmamak adına çeşitli önlemler alıyor.

Yolcuların uçuş emniyetini ve konforlu seyahatini öncelikli hedef edinen THY, zorlu hava koşullarında uçakların performansını korumak için uçaklara iniş-kalkış öncesi ve sonrasında çeşitli işlemler uyguluyor.

Bu işlemlerin en önemlileri ise "de-icing" ve "anti-icing" olarak biliniyor. "Uçağı buzlanma ve soğuğun olumsuz etkilerinden korumak" olarak ifade edilen işlemlerle uçağın dış yüzeyinde bulunan buz, don ve kar buz çözücü bir sıvı yardımıyla temizleniyor. Yaklaşık 10 dakika süren işlemler, özellikle uçağın kanat ve kuyruk yüzeylerinde oluşan buzlanmanın giderilerek uçuş emniyetini güvenli hale getirme sürecini kapsıyor.

50'den fazla uçağa işlem yapıldı

Bu kapsamda, İstanbul Havalimanı’nda saat 03.00’ten bu yana 50’den fazla uçağa "de-icing" ve "anti-icing" işlemi uygulandı. THY, gün boyu değişen hava koşullarına bağlı olarak uygulanmaya devam edilecek işlemlerle filosundaki uçakların ve sorumluluğunu üstlendiği misafirlerin seyahat güvenliğini ön planda tutarak, konforlu bir uçuş imkanı sunuyor.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda "Türk Hava Yolları olarak bu soğuk günlerde misafirlerimizin seyahat güvenliği için gerekli tüm önlemleri alıyor, uçuşlarımız öncesinde de-icing uygulaması ile seyahat konforunuzu koruyoruz. Bulutların üzerine yükselmek kar yağarken daha bir keyif veriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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