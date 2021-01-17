  • BIST 1.524
  • Altın 438,496
  • Dolar 7,4448
  • Euro 9,0064
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya 0 °C
»

THY uçaklarına buzlanmaya karşı 'de-icing' önlemi

THY, İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle uçaklarda buzlanmayı önlemek için "de-icing" işlemi uyguluyor.
THY uçaklarına buzlanmaya karşı 'de-icing' önlemi

THY açıklamasında, olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş güvenliğini riske atmamak adına çeşitli önlemler alındığı, uçaklara iniş-kalkış öncesi ve sonrasında "de-icing" ve "anti-icing" yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, uçağı buzlanmanın ve soğuğun olumsuz etkilerinden korumak için yapılan işlemle, uçağın dış yüzeyinde bulunan buz, don ve karın buz çözücü bir sıvı yardımıyla temizlendiği, özellikle kanat ve kuyruk yüzeylerinde oluşan buzlanmanın temizlenmesinin uçuş emniyetini güvenli hale getirdiği kaydedildi.

125 uçağa uygulandı
Bu kapsamda İstanbul’da ilk karın yağdığı 15 Ocak Cuma günü 51 uçak, 16 Ocak'ta 23 uçak, bugün ise şu ana kadar 51 uçağa de-icing işlemi uygulandığı vurgulanan açıklamada, üç günlük sürede toplamda bu işlemin yapıldığı uçak sayısının şu ana kadar 125 olduğu belirtildi.

Bu işlemlerin soğuk ve karlı havanın etkili olduğu süre boyunca devam edeceği ifade edilen açıklamada, olumsuz havaya karşı alınan önlemler sonucu genel olarak operasyonda bir aksama yaşanmadığı kaydedildi.

Yapılan işlemlere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ise "Kanatlarını açmış kar tanelerine doğru uçmaya hazırlanan uçaklarımızı soğuktan koruyoruz. Onlara güvenli seyahatiniz için bu günlerde biraz daha özel ilgi gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem17 Ocak 2021 Pazar 12:56
  • İran'da hava kirliliği yılda 40 binden fazla can alıyor17 Ocak 2021 Pazar 12:53
  • TİKA'dan Afganistan'daki Müflih Bölge Çocuk Hastanesine tıbbi destek17 Ocak 2021 Pazar 12:52
  • ABD'de Başkanlık Yemin Töreni yoğun güvenlik önlemleri altında yapılacak17 Ocak 2021 Pazar 12:52
  • Yılın ilk 16 gününde yurt dışındaki 17 bin 664 vatandaşa pasaport düzenlendi17 Ocak 2021 Pazar 12:51
  • İzmir Doğal Yaşam Parkı yeni yüzüyle salgın sonrasına hazır17 Ocak 2021 Pazar 12:49
  • Turizm merkezleri alternatif pazar yelpazesini genişletmeyi hedefliyor17 Ocak 2021 Pazar 12:48
  • 'Rekabet Kurulu WhatsApp'ın kişisel verileri Facebook ile paylaşımını denetleyebilecek' değerlendirmesi17 Ocak 2021 Pazar 12:48
  • Valilik ve kaymakamlıklarca Kovid-19 tedbirlerine yönelik 37,5 milyon denetim yapıldı17 Ocak 2021 Pazar 12:47
  • TSK gövde gösterisine hazırlanıyor17 Ocak 2021 Pazar 11:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti