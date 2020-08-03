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THY Ukrayna’nın 3 kentine daha uçuşlara başladı

Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna’nın Harkiv, Herson ve Zaporoje kentlerine koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle durdurulan uçuşlara, yaklaşık 4,5 ay aranın ardından yeniden başladı.
THY Ukrayna’nın 3 kentine daha uçuşlara başladı

Ukrayna’nın Harkiv, Herson ve Zaporoje kentlerine İstanbul'dan mart ayından bu yana ilk uçuşlar dün düzenlendi. Herson Havaalanı’nda İstanbul’dan gelen THY uçağı su takı ile karşılandı.

Herson ile İstanbul arasında perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada 2 sefer yapılacağını belirten THY Herson Müdürü Ahmet Tursun, ilerleyen dönemde uçuş sayısını artırmayı arzu ettiklerini ifade etti. İstanbul’a Harkiv kentinden haftada 4, Zaporoje’den 2 uçuş yapılacağı belirtildi.

THY, Ukrayna’nın Kiev, Odesa ve Lviv kentlerinden Türkiye’ye tarifeli uçuşlara 1 Temmuz tarihinde yeniden başlamıştı.

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