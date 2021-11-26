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THY, Ukrayna'nın Harkiv kentine sefer sayılarını artırdı

Türk Hava Yolları (THY), 2019 yılında haftada 7 kez olarak icra edilen İstanbul-Harkiv seferlerini 26 Kasım itibarıyla artırarak haftada 9 uçuşa çıkardı.
THY, Ukrayna'nın Harkiv kentine sefer sayılarını artırdı

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs krizini başarılı şekilde yöneten havayolları arasında zirvede olan THY, salgın öncesindeki günlere dönüşünü sürdürüyor.

THY, 2019 yılında haftada 7 frekans olarak icra edilen İstanbul-Harkiv seferlerini 26 Kasım itibarıyla haftada 9 frekans olarak sürdürecek. THY böylece Harkiv'i pandemi öncesine göre daha güçlü şekilde dünyaya bağlayacak.

Frekans artışını kutlamak üzere THY ve Harkiv Sivil Havacılık Otoritesi yöneticilerinin katılımıyla Harkiv Havalimanı’nda bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte konuşan THY Doğu Avrupa ve Balkanlar Satış Başkan Yardımcısı Fuat Fırat, Harkiv sefer sayısının artışı ile ilgili memnuniyetini dile getirirken, gelecekte Ukrayna'da daha da büyümeyi, Harkiv'de ve Ukrayna'daki tüm uçuşlarda sefer sayısı artışını devam ettirmeyi hedeflediklerini belirtti.

THY, Ukrayna'da Kiev, Odesa, Lviv, Zaporijya, Harkiv, Herson ve Mikolayiv olmak üzere 7 noktaya uçuş gerçekleştiriyor.

Salgın öncesi haftalık Ukrayna'ya 79 tarifeli sefer düzenleyen THY, Ukrayna'ya bugün itibarıyla haftada toplam 80 sefer icra ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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