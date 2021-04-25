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THY yolcuları, mobil uygulamayla TV programı, film ve müziklere ücretsiz ulaşabilecek

Türk Hava Yolları (THY) yolcuları, Companion Entertainment uygulamasıyla televizyon programı, film ve müziklere erişebilecek.
THY yolcuları, mobil uygulamayla TV programı, film ve müziklere ücretsiz ulaşabilecek

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, yolcular uçuş öncesinde uygulamadaki tüm içeriklere ücretsiz ulaşabilecek ve kendisine televizyon programı, film ve müzik seçerek liste oluşturabilecek.

Companion Entertainment uygulaması, yalnızca seçili uçaklarda kullanılabilecek.

Yolcular cihazlarını senkronize ettikten sonra kişisel çalma listeleri haricinde cihazlarını koltuk arkası ekranı kontrol etmek, canlı televizyon izlemek için ikinci bir ekran yerine uçuş haritasıyla uçuşu takip etmek için de kullanılabilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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