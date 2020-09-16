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THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, Japonya Büyükelçilik Ödülü aldı

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı'ya, Japonya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik katkılarından dolayı Japonya hükümeti tarafından “Japonya Büyükelçisi Ödülü” verildi.
THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, Japonya Büyükelçilik Ödülü aldı

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği resmi konutunda yapılan ödül tevdi törenine Büyükelçi Akio Miyajima, Dışişleri Bakanlığı Kuzey Amerika Dairesi Genel Müdür Yardımcısı Tugay Tuncer ile çok sayıda davetli katıldı. 

Törende Türkçe ve Japonca konuşan Miyajima, "Sayın Aycı, 2011 yılında Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı olarak göreve başlamasının ardından Japonya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesine aktif olarak katkı sağlamış, 500'ün üzerinde Japon firmasını Türkiye'deki yatırım ortamı, teşvikler ve destekler konusunda bilgilendirerek yatırım ortamı konusunda gerekli düzenlemelerin yapılması için büyük çaba sarf etmiştir." ifadelerini kullandı.

Aycı'nın THY'deki görevine geldiği tarihten itibaren de iki ülke ilişkilerini geliştirme konusunda aktif faaliyetlerde bulunduğunu belirten Miyajima, "2019'da gerçekleşen Japonya'da Türk Kültürü Yılı etkinlikleri kapsamında 'Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği" sergisi için Topkapı Sarayı hazinelerinin ulaştırılmasına katkı sağladı." dedi

Miyajima, sözlerini, "Japonya ve Türkiye coğrafi olarak uzak olsalar da kalplerimiz yakındır. Yani iki devlet tek yürek." diyerek tamamladı.

THY gelecek yıl Osaka uçuşlarına başlayacak
Aycı da konuşmasında, Türkiye ile Japonya arasında uzun yıllara dayanan dostluk ilişkisi bulunduğuna işaret ederek "Türk ve Japon halkları kalben birbirine çok yakındır. Osmanlı fırkateyni Ertuğrul'un 1890'da Japonya'yı ziyareti ve ardından uluslarımız arasında güçlü bir bağ oluşturan trajedinin meydana gelişinden bu yana Türkiye'de Japonya'ya ve halkına sempati duyulmaktadır. Farklı vesilelerle ziyaret ettiğim Japonya'da da Türkiye'ye karşı aynı yakınlığı şahsen gözlemledim." diye konuştu.

THY'nin 31 yıldır Japonya'ya uçuşlar yaptığını hatırlatan Aycı, Tokyo'daki Haneda Uluslararası Havalimanı'nın da THY'nin güzergahları arasına eklenmesinde Miyajima'nın önemli katkıları olduğunu söyledi.

Aycı, gelecek yıl THY'nin Tokyo'daki iki havalimanının ardından Osaka uçuşlarına başlayacağını da aktardı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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