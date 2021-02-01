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THY'den Balkanlar, Kafkaslar ve Ukrayna’ya 99 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat imkanı

Türk Hava Yolları (THY) Balkanlar, Kafkaslar ve Ukrayna’ya gidiş-dönüş her şey dahil 99 dolardan başlayan fiyatlarla bilet satış kampanyası başlattı.
THY'den Balkanlar, Kafkaslar ve Ukrayna’ya 99 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat imkanı

THY basın müşavirliği, İstanbul’dan Kharkiv, Lviv, Zaporijya, Kişinev'e 99 dolar, Bükreş, Cluj, Zagreb'e 109 dolar, Sofya, Ljubljana, Saraybosna, Üsküp, Priştine, Kherson'a 119 dolar, Belgrad'a 129 dolar, Podgorica'ya 139 dolar, Kiev'e 159 dolar ve Odessa'ya 169 dolardan başlayan fiyatlarla her şey dahil gidiş dönüş uçuş imkanı sağlandığını duyurdu.

T.C. vatandaşlarının Belgrad, Podgorica, Priştine, Saraybosna, Üsküp şehirlerine vizesiz, Ukrayna ve Moldova’ya ise pasaporta gerek duymadan sadece kimlik kartı ile giriş yapabileceği belirtilen açıklamada, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyenlerin, biletlerini 1 Şubat 2021-14 Şubat 2021 tarihleri arasında satın almaları halinde seyahatlerini 11 Şubat 2021-13 Haziran 2021 tarihleri arasında yapabileceği vurgulandı.

Kampanyayla ilgili bilgilere www.turkishairlines.com adresinden, 444 0 849 numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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