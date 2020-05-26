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THY'den beş maddelik normalleşme planı

Koronavirüs salgını nedeniyle uçuşlarını bir süre askıya alan ve haziranda iç hat seferlerine başlamayı planlayan THY, uçuşlardaki yeni önlemlerini açıkladı. Buna göre yolcular, uçuşlarda maske takacak ve uçağa sıra numarasına göre anonsla alınacak.
THY'den beş maddelik normalleşme planı

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle ara verdiği seferlerine 5 Haziran'da yeniden başlayacak olan Türk Hava Yolları (THY), uçuş kurallarında da yeniliklere gidiyor.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak yolcuların yeni dönemde uyması gereken kuralları açıkladı.

Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı 5 maddelik paylaşımda:

"1- Maskeni tak: Her 4 saatte bir değiştirecek kadar yanında yedek masken olsun. 

2- Sosyal mesafeni koru: Mümkün ve makul olan her yerde buna dikkat et.

 3- Hijyene dikkat: El yıkamak ve mümkün olduğunca online işlemler ile seyahat.

 4- El bagajı yok, küçük el çantası var. 

5- Koridorda kuyruk ve temas yok. Anons ile sıra numarasına göre: Beyaz koyu onay işareti Biniş için arka sıradan öne doğru; Beyaz koyu onay işareti İniş için önden arkaya doğru sırasını bekleyerek anons ile" ifadelerini kullandı.

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