THY'den dış hat iptalleri

THY, dış hat uçuşları ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Türk Hava Yolları (THY), bazı ülkelerin uluslararası seyahat kısıtlamalarında oluşan anlık değişikliklerin, son dakika değişikliklerine sebebiyet verdiğini belirterek yeni planlamaların en kısa sürede açıklanacağını duyurdu.

THY'nin resmi Twitter hesabından 'Sayın yolcularımızın dikkatine' başlığıyla yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"UÇUŞ İPTALLERİ YAŞANDI"

"Ülkelerin uluslararası seyahat kısıtlamalarındaki anlık değişiklikler, pandemi öncesi planlanmış seferlerin güncel durumda gerçekleştirilememesine ve uçuş planlamalarımızda zorunlu olarak son dakika değişikliklerine veya uçuş iptallerine sebebiyet vermektedir.

"EN KISA SÜREDE BİLGİLENDİRECEĞİZ"

Değişiklik veya iptali gerçekleşen uçuşlarla ilgili bilgilendirmeler, iletişim kanallarımızdan ve SMS yoluyla yapılacak olup yeni planlamalar en kısa sürede açıklanacaktır. Bilet değişim işlemlerinizi ücretsiz olarak web sitemiz, mobil uygulamamız ve çağrı merkezimiz aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz."