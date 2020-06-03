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THY'den dış hat uçuşları ile ilgili açıklama

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, dış hat seferleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.
THY'den dış hat uçuşları ile ilgili açıklama

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin dış hat uçuşları ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

Haklı olarak dış hat uçuşlarını soruyorsunuz. Önce teknik bir açıklama:  

Dünyada bütün havayolları rezervasyon sistemleri, 330 veya 350 gün ilerisine kadar rezervasyon yapmak zorundadırlar.  

Normal zamanda yaz-kış tarifesi belirlenir ve rezervasyon sistemine yüklenir. 

Şu anda dış hat uçuşları 10 Haziran'a kadar covid salgını sebebi ile otoriteler tarafından durdurulmuştur.  
Rezervasyon sisteminde 10 Haziran'dan itibaren gözüken uçuşlar tüm havayolları uygulamasında olduğu gibi en az 6 ay önce konulan, konmak zorunda olan tarifedir.

Dış hatların yakında kademeli olarak başlayacağı ümidini biz de taşıyoruz. Ulusal otoritelerimiz yanında sefer için karşı devletlerin de izni gerekmektedir. Bu İzinler günlük takip edilmektedir. Emin olun biz herkesten daha fazla dış hat uçuşlarının açılmasını arzu ediyoruz.

Dış Hat uçuşlar genel olarak açıldığında:

a- hangi ülkelere izin verildiği;

b-hangi ülkelerin bize izin verdiği;

c-tarihin ne olduğu; belli olacak ve ona göre tarifeye son hali verilecek ve bu duruma göre zorunlu tarife değişikliği yapılacaktır.

Sevgili Yolcularımız, Tüm bu süreçlerin hepinizi, hepimizi çok yorduğunun farkındayız. Dünya havacılık tarihinde inanılmaz bir krizi beraber yaşıyoruz. Aşırı belirsizliklerin olduğu bir ortamı inşaallah aşmak üzereyiz. Lütfen bir süre daha sabrınızı istirham ediyoruz.

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