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THY'den İngiltere ve Danimarka'dan gelecek yolculara uyarı

Türk Hava Yolları (THY), İngiltere ve Danimarka ülkelerinden İstanbul'da gelecek yolcuların havalimanında PCR testine tabii tutulacağını ve 7 gün boyunca ikamet adreslerinde izolasyona gireceğini açıkladı.  
THY'den İngiltere ve Danimarka'dan gelecek yolculara uyarı

Konuyla ilgili olarak Tük Hava Yolları resmi internet adresinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Birleşik Krallık ve Danimarka çıkışlı Türkiye varışlı uçacak yolcularımızın dikkatine. Türkiye Cumhuriyeti pasaportlular, Türkiye'de oturum izni bulunanlar, devlet yetkilileri ve diplomatik personel, Birleşik Krallık/Danimarka çıkışlı Türkiye varışlı seyahat gerçekleştirebilirler.  Türkiye'ye giriş için havalimanına varış akabinde PCR testi yapılması zorunludur. Yapılacak testin ardından ülkeye giriş yaparak beyan edilen ikamet adresine gidilerek 7 günlük izolasyona girilmesi gerekmektedir. 7'nci günün sonunda yeniden yapılacak PCR testi negatif çıkması halinde, kişisel izolasyon sona erecektir. Pozitif test sonucu alınması halinde filyasyon ekibi devreye girecek ve durumu yakın takibe alınacak."

Kaynak: Haber Kaynağı
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