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THY'den sağlık çalışanlarına indirim

Türk Hava Yolları (THY) koronavirüs ile mücadelede önemli rol oynayan sağlık çalışanlarına özel bir kampanya başlatarak bugün itibariyle biletlerde yüzde 40 indirim yapacaklarını açıkladı.
THY'den sağlık çalışanlarına indirim

Sağlık hizmetleri çalışanlarına özel bir kampanya başlatan THY'nin bu  kampanyası ile dünyanın dört bir yanında görevli tüm sağlık hizmetleri çalışanları, THY'nin web sayfasından ve mobil uygulamasından düzenleyecekleri biletlerle yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek. THY'nin  tüm uçuşlarında ve tüm bilet tiplerinde geçerli olan kampanya kapsamında sağlık çalışanları, beraberlerinde seyahat edecek üç kişi için de indirimli bilet satın alabilecek.  İndirimden yararlanmak isteyen yolcuların 18 Temmuz 2020 tarihine kadar Türk Hava Yolları web sitesi üzerindeki kampanya sayfasından kayıt olmaları gerekiyor. Kampanyaya katılan sağlık çalışanları 8 Haziran - 1 Ağustos tarihleri arasında satın alacakları biletler ile 8 Haziran 2020 - 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında yüzde 40 indirimli uçma ayrıcalığı elde edecekler.


GÖKYÜZÜNDE SİZİNLEYİZ


Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Kovid-19 salgınıyla kahramanca mücadele eden sağlık çalışanları sayesinde yeniden gökyüzünde, sizinleyiz. Türk Hava Yolları olarak bu fedakarlığa, onlara özel bir kampanya ile teşekkür etmek istedik. Bugün itibarıyla tüm sağlık çalışanları için % 40 indirim kampanyası başlattık" dedi. 

 

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