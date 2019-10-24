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THY'den sefer iptali

İtalya'da yarın yapılması beklenen ENAV'ın grevi nedeniyle THY'nin Milano, Roma ve Venedik'e bazı seferleri, karşılıklı iptal edildi.
THY'den sefer iptali

İtalya'da yarın yapılması beklenen İtalya Sivil Havacılık Kurumu'nun (ENAV) grevi nedeniyle Türk Hava Yolları, bu ülkeye planlanan bazı tarifeli seferlerini gerçekleştiremeyecek.

Türk Hava Yolları Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yarın başlayacak grev nedeniyle Milano, Roma ve Venedik'e yapılacak üç sefer karşılıklı iptal edildi.

Bu kapsamda "TK 1895-96, TK 1865-66, TK 1871-72" kodlu uçuşlar yapılamayacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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