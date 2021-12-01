THY'den yurt içi erken rezervasyon kampanyası

Türk Hava Yolları, yurt içi uçuşlarda 129 TL'den başlayan fiyatlarla erken rezervasyon kampanyası düzenledi.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre şirket, yolcularına yurt içi uçuşlarda uygun fiyatlarla uçuş imkanı sağlıyor.

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 1-2 Aralık 2021 tarihinde satın alacakları biletler ile 8 Şubat-31 Mart 2022 tarihleri arasında her şey dahil 129,99 TL'den başlayan fiyatlarla uçuş imkanı elde ediyor.

Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere "https://www.turkishairlines.com/tr-tr/kampanyalar/yurtici-ucak-bileti-kampanyasi/index.html" linkinden ulaşılabilir.

Satış ofisleri ve seyahat acentelerinden alınan biletlerin ücretlerinin değişiklik gösterebileceği belirtildi.