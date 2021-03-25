THY'nin 2 uçağına bomba ihbarı asılsız çıktı

TÜRK Hava Yolları (THY)'nın İstanbul'dan Almanya'nın Münih ve Stutgart kentlerine seferlerini yapmaya hazırlanan uçaklarına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.

İstanbul Havalimanı'nda THY'nin TK-1705 İstanbul-Münih ile TK1635 İstanbul-Stutgart seferlerine hazırlanan uçaklarına akşam saatlerinde bomba ihbarı yapıldı. İhbarın ardından polis alarm durumuna geçti. Saat 16.30'da kalkışı planlanan her iki uçağın yolcuları uçaktan indirilip terminale alındı. Yolcular ve bagajları tekrar güvenlik aramasından geçirildi. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri uçaklarda detaylı arama yaptı. Aramalarda bomba uzmanı köpekler de yer aldı. Yapılan aramalarda ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

HER İKİ SEFER, THY TARAFINDAN TAHSİS EDİLEN YENİ UÇAKLARLA GECİKMELİ OLARAK YAPILACAK

THY, Münih ve Stutgart seferleri için yeni uçakları devreye aldı. Güvenlik araması yapılan yolcular, sefere verilen yeni uçaklarla yolculuklarını gerçekleştirecek.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Üstün, "Bugün icrası planlanan TK1635 İstanbul - Münih ve TK1705 İstanbul - Stuttgart seferlerimizin öncesinde bomba ihbarı yapılmıştır. Emniyet ekiplerinin kontrolleri sonucu ihbarların asılsız olduğu anlaşılmıştır. Seferlerimiz atanan yeni uçaklar ile gerçekleştirilecektir." ifadelerini paylaştı.