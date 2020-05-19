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THY'nin 9 milyon sembolik yolculu 19 Mayıs özel uçuşu başladı

- Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı tarihten 101 yıl sonra İstanbul'dan Samsun'a planlanan "TK1919" sefer sayılı uçak İstanbul Havalimanı'ndan Samsun'a hareket etti
THY'nin 9 milyon sembolik yolculu 19 Mayıs özel uçuşu başladı

Tarihi yolculuğa evlerinde kalarak katılmak isteyen kişiler için "www.tarihiyolculuk.com" adresi üzerinden oluşturan ve şimdiye kadar 9 milyonu aşkın kişinin kayıt yaptırdığı hatıra biletleri yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar, hatıra biletlerini sosyal medyada "#TarihiYolculuk ve #TK1919" etiketleriyle paylaştı. Özel sefer, Twitter'da en çok konuşulan konular arasına girdi.

Yolcusu olmayan sefer öncesinde "Of" isimli "Boeing 737-900 ER" tipi uçakta bazı hazırlıklar yapıldı. Uçağın içi, kanat ve gövdesi temizlenerek, sefere hazır hale getirildi.

Otobüsle aprona gelen THY kaptan pilotu Selin Sevimli, ikinci pilot Zafer Doğukan Demir ile kabin ekipleri uçağın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Saat 12.25'te İstanbul Havalimanı'ndan hareket eden uçağın Samsun'da Tütün İskelesi ve Bandırma Vapuru üstünde alçak uçuş yapacağı öğrenildi.

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