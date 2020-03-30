THY'nin bugünkü iç hat seferleri için 1062 yolcu rezervasyon yaptırdı

Yeni tip koronavirüs salgını için alınan tedbirler kapsamında iç hatta uçuşlarını azaltan Türk Hava Yolları ile uçmak için 1062 yolcu rezervasyon yaptırdı.