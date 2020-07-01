THY'nin İtalya seferleri 4 ay sonra yeniden başladı

THY, bu sabah itibarıyla Roma-İstanbul (TK 1862) ve Milano-İstanbul (TK 1874) tarifeli seferlerini uzun bir aradan sonra ilk kez gerçekleştirdi

Türk Hava Yolları (THY), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bir süre ara verdiği İtalya'ya tarifeli seferlerine bugün Roma ve Milano'dan yeniden başladı.

İtalya’ya yönelik uçuşlarını 29 Şubat’ta askıya alan THY, 4 ay aradan sonra bugün seferlerini yeniden faaliyete geçirdi. THY, bu sabah itibarıyla Roma-İstanbul (TK 1862) ve Milano-İstanbul (TK 1874) tarifeli seferlerini uzun bir aradan sonra ilk kez gerçekleştirdi. Roma'dan yapılan ilk uçuşta 105 yolcu yer aldı. Milano seferi ise 138 yolcu ile yapıldı.

THY, Covid-19 salgınının şubat ayı sonlarında İtalya'da hızla yayılması sebebiyle bu ülkeye son tarifeli seferini 29 Şubat'ta gerçekleştirmişti. THY, 24 Mart'ta ve 24 Nisan'da ise bu ülkedeki öğrenci ve geçici süreyle gelen vatandaşların yurda dönmesi için Roma ve Milano'dan 3 özel sefer düzenlemişti. THY'nin bugün itibarıyla başlattığı seferlerden bu aşamada İtalya'da oturum izni bulunanlar, sağlık ve iş gibi acil durum sebebiyle seyahat etmesi gerekenler ve İtalyan vatandaşları yararlanabilecek