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THY'nin Vancouver seferleri başladı

Türk Hava Yolları (THY), Kanada'nın Vancouver kentine ilk seferini gerçekleştirdi.
THY'nin Vancouver seferleri başladı

THY'nin, Toronto ve Montreal’den sonra Kanada’daki üçüncü uçuş noktasına seferleri, Vancouver Uluslararası Havalimanı'na inen TK075 sayılı uçakla başladı.

Yerel saatle 16.17’de alana inen ve 167 yolcu taşıyan THY uçağını, Türkiye'nin Vancouver Başkonsolosu Mehmet Taylan Tokmak ve THY Toronto Müdürü Zafer Bölükbaşı karşıladı.

Daha önceki ilk uçuşların aksine THY Vancouver seferi için yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle karşılama töreni düzenlenmedi.

Türkiye’nin Vancouver Başkonsolosu Mehmet Taylan Tokmak AA muhabirine, "THY pandemi nedeniyle yaşanan 11 aylık gecikmenin ardından Kanada’daki üçüncü noktası olan Vancouver’a nihayet teker koydu. Böylelikle Kanada’nın Pasifik yakasını ülkemize bağlamış oluyoruz. Vancouver’a doğrudan uçuşlar sayesinde ülkemizle batı Kanada arasında ticari, turistik ve kültürel ilişkilerde sıçrama yaşanacak.’’ dedi.

Başkonsolos Tokmak, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Şu anda pazar, salı ve perşembe olmak üzere haftada üç sefer düzenlenecek. İlk uçağımızla 167 yolcuyu Vancouver'a taşıdık. Aynı zamanda yüklü miktarda kargo da getirildi. Uçağımızı ikinci uçuş ekibimizle tekrar İstanbul'a yolcu ettik. İstanbul'a dönüşte 157 yolcu taşınıyor. Bu yolcuların büyük kısmı transit yolcu. Bu da İstanbul Havalimanı'nın uluslararası hub olma özelliğini ortaya koyuyor.’’

Vancouver ile Kuzey Amerika kıtasındaki uçuş noktasını 15'e çıkaran THY, ulusal ve uluslararası olmak üzere toplam 319 noktaya uçuş gerçekleştiriyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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