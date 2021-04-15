  • BIST 1.408
  • Altın 454,995
  • Dolar 8,0395
  • Euro 9,6202
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 12 °C
»

Tıbbi aromatik bitki bahçesi için fidan dikimine başlandı

Mamak Belediyesi’nin arıcılığın gelişmesi ve bal üretiminin artırılması amacıyla Gökçeyurt Mahallesi’nde hayata geçirdiği bal ormanı projesi kapsamında oluşturulacak tıbbi aromatik bitki bahçesi için fidan dikimine başlandı. 
Tıbbi aromatik bitki bahçesi için fidan dikimine başlandı

40’ı aşkın farklı bitki türünde fidanlar toprakla buluşacak. Kırsal kalkınmaya verdiği destekle örnek olan Mamak Belediyesi, arıcılara tahsis edeceği bal ormanı ile ilçe ekonomisine büyük bir destek daha sağlamış olacak. Bal Ormanı projesinin ilçenin bitki örtüsünü değiştireceğini ve ekonomik katma değer oluşturacağını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Arıcılığı geliştirme, erozyonu önleme ve mahalle halkına gelir getirici tür ağaçlandırma kapsamında fidanlarımız Orman Bölge Müdürlüğümüz tarafından dikilmeye başlandı. Arıcılığa yapılacak yeni yatırımlarla da ilçe ekonomisine büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Tabiri câizse kıraç toprakları tatlandıran bu önemli projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bal ormanı çok önemli. Özellikle balın olabilmesi için arının sevdiği kokulu ağaçlar dikmek gerekiyor. Orman Bölge Müdürlüğümüze yoğun gayret ve destekleri için teşekkür ediyorum. Her zaman işbirliği içerisindeyiz, şehrimize, ülke ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyoruz. İnşallah Güzel Mamak’ımıza elbirliği ile böyle güzel bir bal ormanı kazandırmış olacağız. Orada yapılacak üretim inşallah insanlarımıza şifa olur, doğaya büyük katkılar sağlanır. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

dsc_5312.jpg

Ballı bitkiler toprakla buluştu
Mamak Belediyesi ve Ankara Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğinde kurulan Mamak Bal Ormanı Projesi kapsamında oluşturulacak tıbbi aromatik bitki bahçesi için fidan dikimine başlandı. Mamak’ta arıcılığın geliştirilmesi ve bal üretim kalitesinin artırılması amacıyla 150 dönümlük alanda kurulacak bal ormanı için çalışmalar hız kazandı. Lavanta, alıç, badem, meşe, servi, yalancı akasya, adaçayı, biberiye, kekik, kuşburnu, leylak, erguvan, hayıt,  çakal eriği, fıstık çamı, kızılçam, sumak, iğde, ahlat, dut, mahlep,  iğde ve ahlat gibi 46 çeşit bitki türünden fidanlar toprakla buluşacak. Mamak Belediyesi bal ormanına ayrıca üreticiler için oturma alanları, kovan sehpası, yapay su havuzları ve bal sağma ünitesi yapacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'da 2 katlı binanın kömürlüğünde patlama; karı- koca yaralandı15 Nisan 2021 Perşembe 09:18
  • Başkan Serhat Oğuz'dan “Kahramankazan” göndermesi15 Nisan 2021 Perşembe 04:18
  • Altındağ'daki 303 camiye temizlik ve hijyen seti dağıtıldı15 Nisan 2021 Perşembe 03:12
  • ANFA Genel Müdürlüğü, 40 taşınmazı kiraya veriyor15 Nisan 2021 Perşembe 02:13
  • Pursaklar’da Aç ve Açıkta Kimse Kalmayacak!15 Nisan 2021 Perşembe 00:20
  • Keçiören Belediyesi zabıta ekiplerinden Ramazan denetimi 15 Nisan 2021 Perşembe 00:19
  • Türk Polis Teşkilatı’nın 176. yılına özel 150 adet ağaç dikildi15 Nisan 2021 Perşembe 00:17
  • Üye sayıs 15 bini aştı15 Nisan 2021 Perşembe 00:16
  • 350 gram susamlı pideler 2.5 TL'den satılıyor15 Nisan 2021 Perşembe 00:15
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyet raporları açıklandı15 Nisan 2021 Perşembe 00:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti