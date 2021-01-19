Tıbbi sarf malzeme alınacaktır

T.C. Sağlık Bakanlığı S.B.Ü Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 9 kalem nükleer tıp kliniği sarf malzemesi alınacaktır.

T.C. Sağlık Bakanlığı S.B.Ü Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü 9 kalem nükleer tıp kliniği sarf malzemesi alınacaktır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

İhale Kayıt Numarası : 2021/14817

Yapılacağı yer: T.C. Sağlık Bakanlığı S.B.Ü Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ulucanlar / Ankara

Tarihi ve saati: 02.02.2021 - 10:00

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