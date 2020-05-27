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Tıbbi yardım malzemesi taşıyan Türk uçağı Çad'a indi

Tıbbi yardım malzemesi taşıyan Türk uçağı Çad'a indi
Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yardım malzemelerini taşıyan uçak, Afrika ülkesi Çad'a ulaştı.

Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yardım malzemelerini taşıyan uçak, Afrika ülkesi Çad'a ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Ankara'dan hareket eden askeri kargo uçağı Çad'a indi.

Uçak ve mürettebatını, Çad Büyükelçisi Kemal Kaygısız karşıladı.

Öte yandan Türkiye daha önce ABD, İngiltere, İspanya, İtalya ve Balkan ülkelerinin de arasında olduğu çok sayıda ülkeye tıbbi yardımda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubu ve tıbbi yardım malzemeler yetkililere teslim edildi
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Ankara'dan hareket eden askeri kargo uçağının, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki yardım malzemelerini Çad'a ulaştırdığı hatırlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çad Cumhurbaşkanı Itno yazdığı mektubun da yardım malzemeleriyle birlikte yetkililere teslim edildiği belirtildi. 

Çad'a tıbbi yardım malzemeleri götüren askeri uçak dönüşe geçti
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabında yapılan bilgilendirmeye göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Çad'a tıbbi yardım malzemesi götürmek için sabah saatlerinde Ankara'dan havalanan kargo uçağı görevini tamamladı. 

Yardım malzemelerinin yetkililere teslim edilmesinin ardından Çad'da bulunan 14 Türk vatandaşını da alan uçak, yurda dönmek için havalandı.

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