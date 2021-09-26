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Ticaret Bakanı Muş, Erbil'de IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Irak'ın başkenti Bağdat'taki temaslarının ardından Erbil'de, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.
Ticaret Bakanı Muş, Erbil'de IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un, IKBY Başkanı Barzani ile görüşmesinde, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney ve IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve ITC Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf da yer aldı.

Ticaret Bakanı Muş, Erbil temasları kapsamında IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile de görüşecek.

İki günlük ziyaret için Irak'a gelen Muş, dün başkent Bağdat’ta Irak Ulaştırma Bakanı Nasır el-Şibli ile bir araya gelmişti.

Muş, 18 Ağustos'ta da Bağdat'a bir ziyaret gerçekleştirmiş, temasları kapsamında, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, mevkidaşı Ala el-Cuburi ve Ulaştırma Bakanı Nasır eş-Şibli ile görüşmüştü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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