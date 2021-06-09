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Ticaret Bakanı Muş: Esnafa yönelik hibe desteği ödemesi yarın başlıyor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnafa yönelik 3 bin lira ve 5 bin liralık hibe desteği ödemesinin, yarından itibaren esnafların banka hesaplarına yatırılmaya başlanacağını açıkladı.
Ticaret Bakanı Muş: Esnafa yönelik hibe desteği ödemesi yarın başlıyor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından esnafa yönelik hibe desteğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hibe desteğine başvuran esnafa yarından itibaren ödemelere başlayacaklarını bildiren Muş, "3 bin lira ve 5 bin lira hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle yarından itibaren esnafımızın Bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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