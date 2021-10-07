Ticaret Bakanı Muş: Fahiş fiyatlara asla müsamaha göstermeyeceğiz

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Haksız fiyat artışlarına karşı denetimlerimiz hız kesmeden sürüyor. Fahiş fiyatlara asla ve asla müsamaha göstermeyeceğiz." dedi.

Muş, Twitter hesabından haksız fiyat artışları nedeniyle yürütülen denetimlere ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Muş, paylaşımında, "Kamuoyuna bir kez daha duyurmuş olalım. Arz talep dengesiyle uyuşmayan haksız fiyat artışlarına karşı denetimlerimiz hız kesmeden sürüyor. Müfettişlerimiz ve denetim elemanlarımız sahada gereken incelemeleri yapıyor. Fahiş fiyatlara asla ve asla müsamaha göstermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.