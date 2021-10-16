  • BIST 1.409,560
  • Altın 526,14
  • Dolar 9,1900
  • Euro 10,6400
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 10 °C
»

Ticaret Bakanı Muş: İhracata desteğimiz sürecek

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2022'de mal ve hizmet ihracatçılarımıza 5 milyar 250 milyon lira destek vermeyi öngördüklerini belirterek "İhracata desteğimiz sürecek, Türkiye ihracatla büyümeye devam edecek." ifadesini kullandı.
Ticaret Bakanı Muş: İhracata desteğimiz sürecek

Muş, sosyal paylaşım ağı Twitter'dan, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile ilgili açıklamada bulundu.

Hükümetin 2022 yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin hazırlandığını anımsatan Muş, şunları kaydetti:

"2022'de mal ve hizmet ihracatçılarımıza 5 milyar 250 milyon lira destek vermeyi öngörüyoruz. Bu rakam, geçen yıla göre yüzde 27'lik bir artışı ifade ediyor. İhracata desteğimiz sürecek, Türkiye ihracatla büyümeye devam edecek."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karabük'te hijyen malzemeleri üreten lisenin yıllık cirosu 1 milyon lira16 Ekim 2021 Cumartesi 09:21
  • Tescilli Karfoki üzümü kalitesiyle üreticinin yüzünü güldürüyor16 Ekim 2021 Cumartesi 09:21
  • Toyota küresel üretimini yüzde 15 düşürecek16 Ekim 2021 Cumartesi 09:20
  • Nohudun ihracatı kayda bağlandı16 Ekim 2021 Cumartesi 09:19
  • Borsa günü düşüşle tamamladı16 Ekim 2021 Cumartesi 09:00
  • Ücretli çalışan sayısı ağustosta yıllık bazda yüzde 9,4 artarak 13,7 milyon oldu15 Ekim 2021 Cuma 12:29
  • Türkiye'de azalan buğday verimine karşı 'doğru ve sürdürülebilir tarım' önerisi15 Ekim 2021 Cuma 11:36
  • Bakan Dönmez: Azerbaycan'la 11 milyar metreküplük ilave doğal gaz ticaret anlaşması yapıldı15 Ekim 2021 Cuma 10:12
  • 2 Milyon Çiftçiye 5 Milyar Ödeme Bekleniyor14 Ekim 2021 Perşembe 16:42
  • 'Suya göre tarım' başladı hem tasarruf hem verimlilik arttı14 Ekim 2021 Perşembe 12:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti