Ticaret Bakanı Pekcan: Çok kullanımlı bez maske ihracatında ön izin şartı aranmayacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Tekstil-ahazır giyimde küresel talep daralmasının yaşandığı bu dönemde, çok kullanımlı bez maske ihracatında ön izin şartı aranmayacak." dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan: Piyasaya sunulan tıbbi ve cerrahi maskelerin ihracatına Sağlık Bakanlığından ön izin alınması uygulaması, son dönemde ülkemizde artan maske ihtiyacının karşılanmasına ve sağlık çalışanlarımızın tam donanımlı olarak COVID hastalarına hizmet sağlamasına önemli katkı sağlamıştır.

Tekstil ve hazır giyim sektöründe küresel talep daralmasının yaşandığı bu dönemde, çok kullanımlı bez (dokuma/örme kumaştan mamul) maske ihracatı için ön izin şartı aranmayacak olup, ihracatçılarımıza kolaylık sağlayacak bu uygulamanın hayırlı olmasını dilerim.