  • BIST 100.318
  • Altın 383,568
  • Dolar 6,9805
  • Euro 7,5900
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 25 °C
»

Ticaret Bakanı Pekcan: Çok kullanımlı bez maske ihracatında ön izin şartı aranmayacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Tekstil-ahazır giyimde küresel talep daralmasının yaşandığı bu dönemde, çok kullanımlı bez maske ihracatında ön izin şartı aranmayacak." dedi.
Ticaret Bakanı Pekcan: Çok kullanımlı bez maske ihracatında ön izin şartı aranmayacak

Ticaret Bakanı Pekcan: Piyasaya sunulan tıbbi ve cerrahi maskelerin ihracatına Sağlık Bakanlığından ön izin alınması uygulaması, son dönemde ülkemizde artan maske ihtiyacının karşılanmasına ve sağlık çalışanlarımızın tam donanımlı olarak COVID hastalarına hizmet sağlamasına önemli katkı sağlamıştır.

Tekstil ve hazır giyim sektöründe küresel talep daralmasının yaşandığı bu dönemde, çok kullanımlı bez (dokuma/örme kumaştan mamul) maske ihracatı için ön izin şartı aranmayacak olup, ihracatçılarımıza kolaylık sağlayacak bu uygulamanın hayırlı olmasını dilerim.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Terör örgütü YPG/PKK halkın fitrelerine göz dikti13 Mayıs 2020 Çarşamba 13:29
  • İspanya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 27 bin 104'e yükseldi13 Mayıs 2020 Çarşamba 13:28
  • 14 yaş altı çocuklar uzun zaman sonra ilk kez sokağa çıktı13 Mayıs 2020 Çarşamba 13:10
  • 14 yaş altı çocuklar uzun zaman sonra ilk kez sokağa çıktı13 Mayıs 2020 Çarşamba 12:36
  • Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı istifa etti13 Mayıs 2020 Çarşamba 11:32
  • Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattının kapasitesi artırıldı13 Mayıs 2020 Çarşamba 11:10
  • Emeklilerden 'intibak' ve 'katkı payı muafiyeti' talebi13 Mayıs 2020 Çarşamba 11:07
  • Bakan Kasapoğlu: 76 ildeki yurtlarda 9 bin 647 vatandaş karantinada13 Mayıs 2020 Çarşamba 11:06
  • Bakanlık, iş yerlerinde koronavirüs tedbirlerine ilişkin kılavuz yayımladı13 Mayıs 2020 Çarşamba 10:18
  • Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Bugün sıra 0-14 yaş arası çocuklarda13 Mayıs 2020 Çarşamba 09:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti