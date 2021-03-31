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Ticaret Bakanı Pekcan ile ABD'nin yeni ticaret yönetimi arasındaki ilk resmi temas bugün gerçekleşecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile video konferans yöntemiyle bugün görüşecek.
Ticaret Bakanı Pekcan ile ABD'nin yeni ticaret yönetimi arasındaki ilk resmi temas bugün gerçekleşecek

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai'nin göreve başlamasından kısa süre sonra ilk görüşmek istediği ülkeler arasında Türkiye'nin yer alması, ticari ilişkilere verilen önemin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, Tai ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin yanı sıra ticaret hacminin dengeli şekilde artırılması, ticaretin kolaylaştırılması ve iş ortamının geliştirilmesi, Dünya Ticaret Örgütündeki çalışmalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya ticaretine olumsuz etkilerine karşı atılacak adımların da aralarında bulunduğu konular ele alınacak.

Türkiye-ABD ticari ilişkileri
Türkiye'nin ABD'ye ihracatı salgına rağmen 2020 yılında yüzde 13,5 artarak 10,1 milyar dolara ulaştı.

Geçen yıl Türkiye-ABD ticaret hacmi 22,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

ABD'de yeni yönetimin göreve başlamasının ardından, Başkan Joe Biden ticaret konularını yönetmesi için ABD Ticaret Bakanlığına Gina Raimondo'yu, ABD Ticaret Temsilciliğine ise Katherine Tai'yi getirmişti.

Bakan Pekcan da iki mevkidaşını kutlayarak, ABD ile mevcut ticaret hacminin artırılması için başlatılan çalışmaları sürdürme yönündeki kararlılığını ifade etmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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