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Ticaret Bakanı Pekcan: Kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz

Ticaret Bakanı Pekcan, kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağladıklarını belirterek, başvuruların 31 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabileceğini açıkladı.
Ticaret Bakanı Pekcan: Kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlığa ulaşan talepler üzerine söz konusu kesimlere yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağladıklarını belirtti.

Bakan Pekcan, "Buna göre destekten yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuruda bulunmayan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart 2021 saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden yapabilecektir." ifadesini kullandı.

Gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihi 11 Ocak'ta sona ermişti.

Bakan Pekcan, esnaf ve sanatkarlara yönelik gelir kaybı desteği ödemelerinin 20 Ocak'ta başladığını duyurmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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