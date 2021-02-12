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Ticaret Bakanı Pekcan: Serbest bölgelerde yabancı sermayeli firmalar 2,5 milyar doları aşkın yatırım yapmıştır

Ticaret Bakanı Pekcan, "Serbest bölgelerde yabancı sermayeli firmalar tarafından bugüne kadar toplam 2,5 milyar doları aşkın yatırım yapılmıştır." dedi.
Ticaret Bakanı Pekcan: Serbest bölgelerde yabancı sermayeli firmalar 2,5 milyar doları aşkın yatırım yapmıştır

Ticaret Bakanı Pekcan, "Serbest bölgelerde yabancı sermayeli firmalar tarafından bugüne kadar toplam 2,5 milyar doları aşkın yatırım yapılmıştır." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “İhtisas Serbest Bölgeleri Tanıtım Toplantısı”nda konuşuyor. 

Bakan Pekcan, "Yeni modelimizle Ar-Ge yoğun, yüksek katma değerli, inovasyon ve teknoloji odaklı serbest bölgeler kurulabilmesini amaçlıyoruz." diye konuştu.

Pekcan, "Yeni Nesil İhtisas Serbest Bölge modelimiz dünyadaki iyi uygulama örnekleri arasına girecek, üreticimize, ihracatçımıza cazip imkanlar sunacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan, konuşmasına şöyle devam etti:

"İhtisas serbest bölgelerinde, halihazırda sunulan mevcut serbest bölge desteklerine ilave olarak, firmaların istihdam ettikleri 10 nitelikli personelin her birinin yıllık 15 bin dolara kadar olan brüt ücretlerinin yarısı ile ihtisas serbest bölgelerinde kiraladıkları arazi ve binalara ilişkin 75 bin dolara kadar olan kira harcamalarının yarısını 5 yıl süresince destekleyeceğiz."

Pekcan, "İlk etapta İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi'nde yatırım yapacak yazılım ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmalar için uygulanacak destekleri, ilerleyen dönemlerde diğer yüksek teknolojili ve katma değeri yüksek sektörler için de genişletmeyi planlıyoruz." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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