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Ticaret Bakanı Pekcan: Şirketler ticaret sicili belgesi başvurularını elektronik ortamda yapabilecek

Ticaret Bakanı Pekcan, "Şirketler, yeni dijital uygulamamızla ticaret sicili belgesi başvurularını elektronik ortamda yapabilecek, harç bedellerini ödeyebilecek." dedi.
Ticaret Bakanı Pekcan: Şirketler ticaret sicili belgesi başvurularını elektronik ortamda yapabilecek

Yeni uygulamanın sağlayacağı katkılara dikkati çeken Pekcan, şu bilgileri verdi:

"Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden başlattığımız elektronik belge uygulamasıyla şirket yetkilileri ihtiyaç duydukları ticaret sicili belgelerine ilişkin başvurularını elektronik ortamda yapabilecek ve harç bedellerini ödeyebilecek. Bugün itibarıyla Ankara, İstanbul ve İzmir ticaret sicili müdürlüklerimizde hayata geçirilen ve kısa sürede tüm müdürlüklerimizde devreye alınacak e-belge uygulamasıyla işlemler hızlı bir şekilde tamamlanabilecek ve ticaret sicili müdürlüklerimizdeki yoğunluk asgari düzeye indirilecek. Diğer taraftan anonim şirketlerin genel kurul toplantıları için Bakanlık temsilcisi görevlendirme işlemleri de MERSİS üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek. İç ticaretin dijitalleşmesine, vatandaşlarımızın talep ettikleri hizmete daha kolay, şeffaf, hızlı, güvenli şekilde ulaşmasına katkı sağlayacak bu çalışmalarımızın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

İç Ticarette Dijital Dönüşüm Hamlesi
Ticaret Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın dijital dönüşüm projeleri kapsamında ticaret sicili müdürlükleri ve ticaret il müdürlüklerinde yürütülen işlemlerin elektronik ortama taşınması çalışmaları hızlandırıldı.

Bu çerçevede, Türkiye'nin önemli dijital dönüşüm projelerinden biri olan MERSİS üzerinden elektronik ortamda yürütülen ticari işlemlerin kapsamı genişletilerek, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sosyal temasın en aza indirilmesini amaçlayan ve vatandaşların hayatını kolaylaştıran çalışmalara ağırlık verildi. 

Bu bağlamda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile iş birliği halinde MERSİS üzerinden başlatılan elektronik belge uygulamasıyla ticaret sicili müdürlüklerine fiziki olarak başvuru yapılmak suretiyle alınabilen ticaret sicili belgelerinin elektronik ortamda temin edilmesi sağlandı. Böylece, şirket yetkilileri ihtiyaç duydukları ticaret sicili belgelerine ilişkin başvurularını MERSİS üzerinden elektronik ortamda yapabilecek ve harç bedellerini elektronik ortamda ödeyerek söz konusu belgeleri MERSİS üzerinden temin edebilecek.

Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğünde 18 Mayıs'ta pilot olarak devreye alınan elektronik belge uygulaması, İstanbul ve İzmir ticaret sicili müdürlüklerinin de dahil olmasıyla bugün itibarıyla 3 büyük şehirde hayata geçirildi. Uygulamanın kısa süre içinde tüm ticaret sicili müdürlüklerinde devreye alınması planlanıyor.

Öte yandan Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olan anonim şirket genel kurul toplantılarına temsilci görevlendirilmesine yönelik işlemler ticaret il müdürlüklerine başvurmak suretiyle fiziki ortamda yürütülüyordu. MERSİS üzerinden geliştirilerek tüm il müdürlüklerinin ve vatandaşların kullanımına açılan Genel Kurul Modülü ile anonim şirket genel kurul toplantılarına Bakanlık temsilcisi taleplerinin il müdürlüklerine gidilmeden elektronik ortamda alınması, görevlendirme işlemlerinin elektronik ortamda yapılması ve genel kurul toplantılarına ilişkin belgelerin elektronik ortamda saklanması mümkün hale geldi. Böylece, Bakanlık temsilcisi görevlendirme işlemlerinin daha şeffaf ve hızlı gerçekleştirilmesi sağlandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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