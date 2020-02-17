  • BIST 121.038
  • Altın 307,176
  • Dolar 6,0404
  • Euro 6,5507
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 4 °C
»

Ticaret Bakanı Pekcan: Türk Eximbank 60-140 baz puan faiz indirimine gitti

Ticaret Bakanı Pekcan, Türk Eximbank'ın ihracata olan desteğini döviz kredilerinde yeni faiz indirimleriyle artırarak sürdürdüğünü belirterek, söz konusu kredilerde 60-140 baz puanlık faiz indirimi yapıldığını açıkladı.
Ticaret Bakanı Pekcan: Türk Eximbank 60-140 baz puan faiz indirimine gitti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yazılı açıklamasında, 2019 yılında ihracata 44,1 milyar dolarlık destek sağlayan Türk Eximbank'ın 2020'de 28,9 milyar dolar nakdi kredi ve 21,1 milyar dolar sigorta/garanti olmak üzere toplam 50 milyar dolarlık bir hacimle ülke ihracatının yüzde 26,3'üne destek sağlamayı hedeflediğini ifade etti.

Türk Eximbank'ın ihracatçıların gerek Türk lirası gerekse döviz kredilerini daha düşük maliyetlerle kullanabilmesine yönelik faiz düzenlemelerine devam ettiğini vurgulayan Pekcan, bankanın en son Aralık 2019'da ihracat döviz kredilerinde vade ve türlerine göre değişen oranlarda 100 baz puana varan faiz indirimi yaptığını hatırlattı.

Pekcan, Türkiye'nin makroekonomik göstergelerindeki olumlu gelişmeler sonucunda ülke risk priminde yaşanan gerilemenin gelecek dönemde bankanın döviz kaynak maliyetlerini daha da düşüreceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türk Eximbank önümüzdeki dönem uluslararası piyasalardan gerçekleştirilecek uygun maliyetli ilave borçlanmalar kapsamında ihracatçıların döviz kredilerini daha uygun koşullarda ve daha yoğun bir biçimde kullanabilmesine imkan tanıyacak yeni bir faiz indirimine gitti. Bu kapsamda, kısa vadeli döviz kredilerinde 60 baz puana varan, reeskont döviz kredilerinde 90 baz puana varan, orta ve uzun vadeli döviz kredilerde ise 140 baz puana varan faiz indirimi yapıldı. Yeni indirimle birlikte faizler, kısa vadeli döviz kredilerinde libor/euribor+yüzde 1,80-2,00, reeskont döviz kredilerinde libor/euribor+yüzde 0,30-1,50, orta ve uzun vadeli döviz kredilerinde ise libor/euribor+yüzde 1,00-3,75 aralığına gerilemiş oldu."

Bakan Pekcan, Türk Eximbank'ın yeni dönemde 120 günden 10 yıla kadar uzanan vade aralığında ve rekabetçi faiz oranları ile ihracatçıların finansal ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğini belirterek, "Söz konusu düzenleme her ay yeni rekorlara imza atan değerli ihracatçılarımıza hayırlı olsun. İhracatçılarımızın finansman maliyetlerini düşürmek ve yeni pazarlara rahatça açılmalarını sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rejime çifte darbe: Yüzlerce asker öldü17 Şubat 2020 Pazartesi 10:22
  • HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu17 Şubat 2020 Pazartesi 10:13
  • Kartal'da denizden ceset çıktı17 Şubat 2020 Pazartesi 10:10
  • Suriye'ye sevkiyat devam ediyor17 Şubat 2020 Pazartesi 10:09
  • Hindistan'da Vatandaşlık Yasası protestoları sürüyor17 Şubat 2020 Pazartesi 10:08
  • Esenyurt'ta hareketli dakikalar: Polis vurarak yakaladı17 Şubat 2020 Pazartesi 09:43
  • Beyaz Saray: Trump, Erdoğan'a Türkiye'nin idlib konusunda gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür etti17 Şubat 2020 Pazartesi 09:40
  • Tel Abyad'da bomba yüklü araçla terör saldırısı17 Şubat 2020 Pazartesi 09:33
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize 18 yılda dev eserler yanında birçok teknopark kazandırdık17 Şubat 2020 Pazartesi 09:31
  • Çin'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1771'e yükseldi17 Şubat 2020 Pazartesi 09:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti