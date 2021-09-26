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Ticaret Bakanlığı 16 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Ticaret Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere16 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek.
Ticaret Bakanlığı 16 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Bakanlığın, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere sınavla 16 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Başvurular dijital ortamda 11 Ekim- 20 Ekim tarihlerinde yapılabilecek.

Sınava katılmak isteyen adaylar, e-Devlet (Ticaret Bakanlığı / Kariyer kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Adaylar sadece bir pozisyona başvurabilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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