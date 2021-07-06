Ticaret Bakanlığı atama ile sözleşmeli memur alım süreci detayları belli oldu

Ticaret Bakanlığı değişik iller için sözleşmeli memur alacak. Adaylar açıktan atama suretiyle sözlü sınavla alınacak ve Sözleşmeli Muayene Memuru olarak görev yapacak. Başvurular 25.07.2021 tarihinde sona eriyor. Sınav tarihi sonra açıklanacak.