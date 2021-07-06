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Ticaret Bakanlığı atama ile sözleşmeli memur alım süreci detayları belli oldu

Ticaret Bakanlığı değişik iller için sözleşmeli memur alacak. Adaylar açıktan atama suretiyle sözlü sınavla alınacak ve Sözleşmeli Muayene Memuru olarak görev yapacak. Başvurular 25.07.2021 tarihinde sona eriyor. Sınav tarihi sonra açıklanacak.
Ticaret Bakanlığı atama ile sözleşmeli memur alım süreci detayları belli oldu

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ticaret Bakanlığı değişik illerde çok sayıda sözleşmeli memur alacak. 

İlgili ilan Resmi Gazete’nin 6 Temmuz 2021 tarihli sayısında yayımlandı. 

Adaylar açıktan  atama  suretiyle  sözlü  sınavla alınacak ve  Sözleşmeli Muayene Memuru olarak görev yapacak. 

Başvurular 25.07.2021 tarihinde sona eriyor. 

Ticaret Bakanlığı personel alım sürecinde adaylarda 35 yaşı doldurmamış olmak ve 4 yıllık üniversite mezunu olmak şartı aranıyor. 

Sınav tarihi daha sonra açıklanacak. 

İlanın detayları için TIKLAYIN

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Gazeteilksayfa.com
 

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