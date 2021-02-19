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Ticaret Bakanlığı, bazı ürünlerde 8 ülkeye yönelik dampinge karşı önlemlerin bitiş tarihlerini belirledi

Ticaret Bakanlığı, bazı ürünlere ilişkin uygulamada olan dampinge karşı önlemlerin bitiş tarihlerini ilan etti.
Ticaret Bakanlığı, bazı ürünlerde 8 ülkeye yönelik dampinge karşı önlemlerin bitiş tarihlerini belirledi

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde bazı ürünlerde bu yılın ikinci yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanını kapsıyor.

Buna göre, Çin, Rusya, Tayvan, Vietnam, Sri Lanka, Güney Kore, Tayland ve Hindistan menşeli bazı ürünlerle ilgili yılın ikinci yarısında dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin bitiş tarihleri belli oldu.

Nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde ürünlere göre söz konusu önlemler, 1 Temmuz 2021 ile 21 Aralık 2021 arasında sona erecek.

Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı önlem alınan eşyalar arasında bazı kompresörlü üniteler, çerçevesiz cam aynalar, bebek arabaları, bisiklet ve motosikletlerde kullanılan lastikler, bazı tekerlek çeşitleri, bazı iplikler, menteşeler ve bazı askılıklar da bulunuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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