Ticaret Bakanlığı bilişim personeli alıyor: İşte başvuru tarihleri ve şartları

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ticaret Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli bilişim personeli alacak.
Bakanlığın sözleşmeli bilişim personeli alım ilanı yayınlandı.
11 Ekim’de başlayacak olan başvurular 20 Ekim’de sona eriyor.
Bakanlık adaylar arasında sözlü ve uygulamalı sınav yapacak.
Başvuru şartları için TIKLAYIN.
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