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Ticaret Bakanlığı, Döner Sermaye Teşkilatı birimlerine 115 sürekli işçi alacak

Ticaret Bakanlığı, Döner Sermaye Teşkilatı birimlerinin sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere 115 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek.
Ticaret Bakanlığı, Döner Sermaye Teşkilatı birimlerine 115 sürekli işçi alacak

Ticaret Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, sözlü sınavla alınacak işçilerden 70'i koruma ve güvenlik hizmetlerinde görevlendirilecek, 45'i beden işçisi olarak çalışacak.

Başvurular, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden 15-19 Şubat'ta elektronik olarak yapılacak. Şahsen, posta ya da e-posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.

Konuya ilişkin detaylı bilgiler, 15 Şubat'ta İŞKUR'un internet sitesindeki ilanla duyurulacak. Gerekli şartları taşıyan adaylar, ilanın İŞKUR internet sitesinde yayımlanmasından itibaren 5 gün içinde "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifreyle giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebilecek.

İlanda yer alan hizmet türlerinde Türkiye genelinden başvuru alınacak.

Koruma ve güvenlik görevlisi (silahlı) olarak çalışacaklar, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Mersin, Edirne, Antalya, Gaziantep, Malatya, Van, Diyarbakır ve Ağrı'da görev yapacak.

Beden işçisi olarak istihdam edilecekler ise İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Mersin, Edirne, Hatay, Antalya, Samsun, Gaziantep, Trabzon, Malatya, Van, Diyarbakır, Şırnak ve Ağrı illerinde görevlendirilecek.

Kura işlemleri, tarihi ve yeri
Alıma ilişkin kura çekilişi 25 Şubat saat 11.00'de Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri dolayısıyla adaylar salona alınmayacak.

Kura tarihi, saati ve yeri ile ilgili ortaya çıkabilecek değişiklikler ile asıl ve yedek adaylara ilişkin liste Ticaret Bakanlığının internet sitesi "www.ticaret.gov.tr" adresinden duyurulacak. Bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak.

Sözlü sınav günü, saati ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Ticaret Bakanlığının internet adresinden bildirilecek. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olacak ve ilgililerin adreslerine posta yoluyla ayrıca tebligatta bulunulmayacak.

Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Ticaret Bakanlığı internet adresinden duyurulacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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