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Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat uygulayan firmalar açıklandı

Ticaret Bakanlığı, koronavirüs salgını sonrasında, talebi artan ürünlerde fahiş fiyat uygulayan firma isimlerini açıkladı.
Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat uygulayan firmalar açıklandı

Konavirüsün yayılmasına karşı önlemler ve enfekte vatandaşlarının tedavisi için çalışmalar devam ederken, bu süreçte krizi fırsata çevirmeye çalışanlar da var.

FIRSATÇILAR BOŞ DURMADI
Ülkemizde vakaların görülmeye başladığı ilk günden itibaren fırsatçılar, maske, dezenfektan gibi ürünleri stoklamanın yanında, talebi artan ürünlerin bazılarını fahiş fiyatlarla piyasaya sürdü.

Konuya el atan yetkililer, fahiş fiyat uygulayan firmaları tek tek tespit edip cezai işlem uyguladı.

BAKANLIK İFŞA ETTİ
Ticaret Bakanlığı, bu fırsatçı firmaların isimlerini yayınladı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmaların isimleri, satışın yapıldığı mecra, uygulanan ceza tutarı ve faaliyet gösterdikleri iller yer aldı.

198 FİRMAYA 10 MİLYON CEZA
Duyuruda, Ticaret Bakanlığı bünyesinde yer alan Reklam Kurulunun mart ayında gerçekleştirdiği iki toplantıda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 198 firma hakkında 10 milyon 90 bin 60 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiği hatırlatıldı.

7 BİN 386 FİRMA İLE İLGİLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR
1 Nisan 2020 tarihi itibariyle gerek 81 Ticaret İl Müdürlüğü gerekse Reklam Kurulu tarafından denetim altına alınan 7 bin 386 firmayla ilgili yasal sürecin devam ettiği belirtildi.

Reklam Kurulunun gerekçeli kararının da yer aldığı duyuruda, haksız fiyata konu olan ürünler arasında maske, dezenfektan, kolonya, ateş ölçer, ıslak mendil ve gıda dikkati çekti.

Fahiş fiyat uygulayan firmaların listesi için tıklayın

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