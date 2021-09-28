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Ticaret Bakanlığı indirim kampanyaları konusunda uyardı

Ticaret Bakanlığı, indirimli satışlarda tüketiciler tarafından dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda uyarıda bulundu.
Ticaret Bakanlığı indirim kampanyaları konusunda uyardı

Ticaret Bakanlığından edindiği bilgiye göre, pek çok indirimli satış reklamında görülen "Yüzde 50'ye varan indirim" ifadesindeki "...ye varan", "...ye kadar" gibi ibarelerin okunamayacak büyüklükte yazılmaması gerekiyor. Ayrıca, hangi indirim oranının, hangi ürüne ilişkin olduğunun açıkça belirtilmesi önem taşıyor.

İndirimli satışa ilişkin reklamlarda, indirimin başlangıç ve bitiş tarihleri ile söz konusu mal veya hizmetin miktarı sınırlı ise bunun açık ve anlaşılır biçimde belirtilmesi zorunluluğu bulunuyor.

Özellikle internet siteleri üzerinden gerçekleştirilen kampanyalarda, ürünlerin piyasa fiyatlarının çok üzerindeki bedellerden indirim yapıldığı izlenimi oluşturularak satışa sunulmaması gerekiyor. Yapılan indirimin miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyatın esas alınması önem taşıyor.

Ürünlerin sürekli olarak indirimli fiyatla satışa sunulması dolayısıyla ürünün piyasa fiyatı konusunda bir bilgi edinilememesi tüketici mağduriyetine neden olabiliyor. Bu nedenle indirimli ve kampanyalı satış sürecinin, iş yeri açılışı, devri, kapanışı, adres veya faaliyet konusu değişikliğinde 3 ay, tasfiye durumunda ise 6 aydan fazla olmaması gerekiyor.

- Stok yetersizliği gerekçesiyle satış iptali yapılmasın

İnternet üzerinden satışa sunulan ürünlerin stok miktarlarının hiç ya da gerçeğe uygun belirtilmemesi de karşılaşılan bir başka aykırılık olarak dikkati çekerken, bu konuda tüketicilere doğru bilginin verilmesi kuralı bulunuyor.

Stokta var olan ve siparişi onaylanan ürünün, stok yetersizliği, sistemsel problemler gibi gerekçelerle iptal edilmesi de mevzuata aykırılık teşkil ediyor.

İndirimli satış kampanyaları kapsamında reklamlarda yer verilen ana vaatler ile istisnalar arasında uyumsuzluk bulunmaması, indirimli satış veya kampanyaya ilişkin önemli detayların reklamda ana mesajın paylaşıldığı alanda aktarılması gerekiyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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