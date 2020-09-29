  • BIST 1.124
  • Altın 475,047
  • Dolar 7,8315
  • Euro 9,1559
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 26 °C
»

Ticaret Bakanlığı Karadenizli firmalara dış ticaret seminerleri verecek

Ticaret Bakanlığı, Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri'ne 5-6 Ekim tarihlerinde Karadeniz illerine yönelik olarak devam edecek.
Ticaret Bakanlığı Karadenizli firmalara dış ticaret seminerleri verecek

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, firmaları temel dış ticaret işlemleri, ihracatta sağlanan devlet destekleri ve potansiyel ihraç pazarları hakkında bilgilendirme amacıyla yurt genelinde bu yılın mart ayına kadar yüz yüze düzenlenen söz konusu seminerler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde online devam ediyor.

Bakanlık, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda geçen yıl 77 ilde, 14 iş birliği kuruluşu ile 94 seminer gerçekleştirilirken bu etkinliklere 3 bin 850 kişi katıldı.

Bu yılın ocak-mart döneminde 6 ilde, 4 iş birliği kuruluşu ile 10 seminer düzenlendi ve 483 kişinin katılımı sağlandı. Haziran, temmuz ve eylül (25 Eylül itibarıyla) aylarında da 29 ile yönelik olarak 12 uzaktan eğitim uygulaması gerçekleştirilirken, bu organizasyonları 1163 kişi aktif olarak takip etti.

Bir sonraki Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri, 5-6 Ekim tarihlerinde Karadeniz İhracatçı Birlikleri (KİB) Genel Sekreterliğinin uzaktan eğitim organizasyonu ile Zonguldak, Çaycuma-Zonguldak, Devrek-Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Tosya-Kastamonu, Sinop ve Boyabat-Sinop'taki yerleşik iş çevrelerine yönelik olarak düzenlenecek.

Seminerler, "İhracatta Uygulanan Destek Programları", Pazara Giriş Engelleri ve Çözüm Yolları", "Döviz Kazandırıcı Hizmetlere Sağlanan Devlet Destekleri", "E-Ticaret / E-İhracat Uygulamaları", "Ticaret Bakanlığı Kolay İhracat Platformu" konularını kapsayacak.

Organizasyonlar, yıl sonuna kadar uzaktan eğitimlerle sürdürülecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Selçuk: Sosyal Koruma Kalkanı'nda verdiğimiz destek 35 milyar liraya yaklaştı28 Eylül 2020 Pazartesi 15:03
  • AB'den 16 üyesine 87,4 milyar avro destek28 Eylül 2020 Pazartesi 14:56
  • Türkiye'de telefon numarası taşıma sayısı 146 milyonu geçti28 Eylül 2020 Pazartesi 11:44
  • Karadeniz'deki keşif ithal gazı 'ucuzlatacak'28 Eylül 2020 Pazartesi 11:43
  • Dolarda hareketlilik sürüyor28 Eylül 2020 Pazartesi 09:55
  • BDDK'dan yeni hamle28 Eylül 2020 Pazartesi 09:54
  • BDDK Aktif Rasyosu değerini düşürdü28 Eylül 2020 Pazartesi 09:13
  • Çukurova çiftçisi alternatif ürünlere yöneldi pamukta ekim alanı daraldı27 Eylül 2020 Pazar 15:39
  • Libya'nın imarında Türk mühendis ve mimarlarına stratejik rol27 Eylül 2020 Pazar 15:38
  • ÇAYKUR üçüncü sürgünde 179 bin ton yaş çay aldı26 Eylül 2020 Cumartesi 10:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti