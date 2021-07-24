Ticaret Bakanlığı muhafaza memuru alım şartları ve başvuru tarihleri

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ticaret Bakanlığı değişik illerde yüzlerde sözleşmeli muhafaza memuru alacak.
Ticaret Bakanlığı muhafaza memuru giriş sınavı tarihleri, şartları ve başvuru bilgileri haberimizde:
Sınav ilanı Resmi Gazete’nin 19 Temmuz 2021 tarihli sayısında yayınlandı.
Sınav için son başvuru tarihi 18.08.2021 olarak ilan edildi.
İlanın detayları için TIKLAYIN.
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