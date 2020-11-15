Ticaret Bakanlığından kooperatiflere hibe yağdı

Ticaret Bakanlığının KOOP-DES programı kapsamında öncelikle kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflerin ilk başvurularının değerlendirildiği üç etapta 143 proje için desteklenme kararı alındı.

Ticaret Bakanlığının Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında üç etapta yapılan değerlendirmeler sonucunda, bugüne kadar 133 kooperatifin 143 projesi için destekleme kararı alındı. Projelerin toplam tutarı olan 18 milyon 128 bin 870 liranın, 13 milyon 648 bin 399 lirası hibe olarak verilecek.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığından aldığı bilgilere göre, Bakanlık tarafından kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılması amacıyla KOOP-DES hayata geçirildi.

KOOP-DES kapsamında ilk uygulama olarak ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere finansman desteği sağlanmasına yönelik 15 Temmuz 2020 tarihinden itibaren tüm illerde ticaret il müdürlüklerince başvurular alınmaya başlandı.

Söz konusu programa başvurulara yönelik değerlendirmeler sonucunda, ilk etapta 2 Eylül'de Merkez Proje Komisyonu tarafından 11 ilden 54 kooperatifin toplam tutarı 7 milyon 312 bin 783 lira olan 55 projesinin 5 milyon 456 bin 754 lira hibe ile desteklenmesine karar verildi.

İkinci etapta 5 Ekim'de toplanan Merkez Proje Komisyonu tarafından 20 ilden 36 kooperatif 40 projeyle desteklenmeye değer bulundu. Bu projelerin toplam tutarı 4 milyon 825 bin 791 lira, toplam hibe tutarı ise 3 milyon 671 bin 783 lira olarak belirlendi.

Üçüncü etapta da komisyon tarafından 22 ilden toplam 43 kooperatif 48 proje desteklenmeye karar verildi. Bu projelerin toplam tutarı da 5 milyon 990 bin 286 lira, toplam hibe tutarı ise 4 milyon 519 bin 854 lira olarak tespit edildi.

KOOP-DES kapsamındaki üç etapta desteklenmesine karar verilen 133 kooperatifin 143 projesinin toplam tutarı 18 milyon 128 bin 870 lira, toplam hibe tutarı ise 13 milyon 648 bin 399 lira olarak hesaplandı.

Projelerde yüzde 75'e kadar hibe desteği sağlanıyor

KOOP-DES Programı ile kooperatiflerin kurumsal kapasitelerini güçlendirerek, toplumun geniş kesimlerini üretim ve tüketim zinciri içinde aktif ekonomik aktörler haline getirmek amaçlanıyor.

Kadınları ekonominin her alanında aktif haline getirmek için çalışmalarını sürdüren Bakanlık, kadın kooperatiflerinin de tarımdan hizmete, imalattan sanayi sektörüne kadar pek çok alanda artan bir şekilde faaliyet göstermelerini, iç ve dış piyasalarda yer almalarını destekliyor.

Proje tutarlarının kalkınmada öncelikli yörelerde yüzde 75'i, diğer bölgelerde yüzde 50'si ve kalkınmada öncelikli yöre şartı aranmaksızın ortaklarının en az yüzde 90'ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerde de yüzde 75'i Ticaret Bakanlığınca hibe olarak karşılanıyor.