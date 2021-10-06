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Ticaret ile eğlence bir arada

Yenimahalle Belediyesi ve Günebakanlar Kadın Kooperatifi işbirliğinde düzenlenen Kadın Emeği Pazarı’nda düzenlenen konser ile kadınlar hem eğlendi hem de ürünlerini satarak ticaret yaptı.
Ticaret ile eğlence bir arada

Kadın Emeği Pazarında muhteşem konser

Yenimahalle Belediyesi Kent Orkestrası sanatçılarından Pırılay Pekpak ve Sezen Yurtsever’in şarkıları eşliğinde güle oynaya şarkılara eşlik ederek, satışlarını yapan üretici kadınlar, eğlenerek kazanmanın tadına vardı.

“Yenimahalleli Kadınlar Birlikte Güçleniyor” sloganıyla kurulan kadın emeği pazarında 200’ün üzerinde üretici kadın, birbirinden renkli ve özel el emeği göz nuru ürünleri ilçe sakinlerine sergileme fırsatını yakalıyor. Kadınların üretime katılması ve aile bütçesine katkı sunması açısından büyük öneme sahip olan Kadın Emeği Pazarı her cuma Yenimahalle Kapalı Pazaryeri’nde her cumartesi ise Batıkent Kapalı Pazaryeri’nde tüketiciyle buluşuyor.

Ailelerin refahı için kadınlar üretime katılmalı

Üretici kadınların stantlarını tek tek gezerek hayırlı işler dileyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Ülkemizin ve ailelerimiz ekonomik sorunları var. İşsizlik, yoksulluk ve fiyat artışları önlenemez boyutlara ulaşmış durumda. Aile içerisinde sadece babanın kazancıyla çark dönmüyor artık. Ailelerin refah içerisinde yaşaması için öncelikle kadınların önünün açılması gerekiyor. Kadınların üretime katkı yapması ve kendi ürettiği el emeği ürünleri vatandaşa sergilemesi için açtığımız bu pazarlara ilçe sakinlerimiz yoğun ilgi gösteriyor. Yaptığımız bu hizmet hem kadınlara hem de ailelere büyük fayda sağlıyor” dedi.

Kadınların önündeki engelleri kaldırmalıyız

Kadınların üretimde söz sahibi olması için 2009 yılından bu yana birçok projenin altına imza attıklarını belirten Yaşar, “Kadınların kendilerini geliştirmesi ve meslek edinmesi için ilçenin dört bir yanına açtığımız YENİMEK’lerde binlerce vatandaşımız meslek edindi ve üretmenin önemini kavradı. Bizim anlayışımız Cumhuriyetin kuruluş felsefesinde yer alan kadın erkek eşitliğinden geçiyor. Ülkenin güzel günlere kucak açmasını istiyorsak, kadınların önünde ki engelleri kaldırmalı, onların üretime katılması için her türlü imkanı sağlamalıyız” şeklinde konuştu.
 

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