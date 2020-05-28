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Ticari yat faaliyetleri 1 Haziran'da başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu birçok sektörde olduğu gibi ticari yat ve ilkel yapılı ahşap gemilerin de faaliyetlerine 1 Haziran'da yeniden başlanacağını bildirdi.
Ticari yat faaliyetleri 1 Haziran'da başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, ticari yat ve ilkel ahşap gemilerin faaliyetlerinin 24 Mart'ta durdurulduğunu anımsattı. 

Salgınla mücadelede gelinen aşamaya dikkati çeken Karaismailoğlu, "Kovid-19 pandemisiyle mücadelede ciddi aşamalar kaydeden Türkiye'de, birçok sektörde olduğu gibi ticari yat ve ilkel yapılı ahşap gemilerin faaliyetlerine 1 Haziran'da yeniden başlanacak." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, ülkenin coğrafi yapısına özgü gelişen bir sektör olan mavi tur yapan ticari yat ve ilkel yapılı ahşap gemi cinsi teknelerin ticari faaliyetlerinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının aldığı önlemlerle İçişleri ile Sağlık bakanlıklarının kararları doğrultusunda yürütüleceğini vurguladı.

Yüksek hızlı trenlerde yüzde 50 koltuk kapasitesiyle seferleri bugün itibarıyla başlattıklarını hatırlatan Karaismailoğlu, ilk trende 84 yolcuyu saat 07.00'de Ankara'dan İstanbul'a uğurladıklarını belirtti.

Karaismailoğlu, demir yolları gibi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı tüm ulaşım modlarında, kara, hava ve deniz yollarında önceliğin insanların sağlığı ve güvenliği olduğunun altını çizdi.

Vatandaşların sevdiklerine ulaşması için Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda, aşamalı olarak yeni normalleşme sürecine girildiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Türkiye'nin, 83 milyonun bu süreçten daha güçlü bir şekilde çıkacağına inancımız tamdır. Tüm vatandaşlarımıza bu süreçte göstermiş oldukları hassasiyet ve duyarlılık için ayrıca teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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