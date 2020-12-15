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Tidal, RTÜK'e lisans müracaatı yaptı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), lisansını alan veya almak üzere olan Netflix, Amazon Prime Video, Mubi, Spotify ve Deezer'dan sonra, müzik yayıncılığı alanında hizmetler sunan Tidal'in de lisans müracaatında bulunduğu açıkladı.
Tidal, RTÜK'e lisans müracaatı yaptı

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre; yasa gereği internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık faaliyetlerinin sorumluluğu üstlenilince düğmeye basıldı. İnternet üzerinden seç-izle platformlarını devreye sokan, ancak yayın lisansı bulunmayan dev şirketlerin Türkiye'de muhatabı bulunmuyordu. RTÜK, bu yayıncıların merkezlerine ulaşarak Türkiye'de yayın yapmaya devam edebilmeleri için lisans almaları çağrısı yaptı. Üst Kurul önce, Türkiye'ye daha önce gelmiş, ancak kayıt dışı çalışan mevcut yayıncılarla irtibat kurdu. Dünyada söz sahibi uluslararası yayıncıların Türkiye'de tek bir temsilcisi bile yokken, Netflix örneğinde olduğu gibi İstanbul'a ofis açma yarışı başladı. Türkiye'den gideceği iddia edilen ve 2 milyona yakın abonesi olan Netflix, başvurusunu yaparak önce lisans ardından Türkiye'de ofis açma kararı aldı. Aynı şekilde Amazon Prime Video, süreçleri izleyerek RTÜK kurallarına uyacağını beyan etti. Karşılıklı iyi niyetli açıklamalarla uluslararası yayıncılar hem Türk ekonomisine hem de Türkiye'deki yayıncılık sektörüne güven duyarak lisans almak için sıraya girdi.

GELMEYECEĞİNİ AÇIKLAYAN TİDAL, KARAR DEĞİŞTİRDİ

İsteğe bağlı yayın hizmeti veren ve RTÜK'ten lisansını alan veya almak üzere olan Netflix, Amazon Prime Video, Mubi, Spotify, Deezer gibi uluslararası oyunculara bir yenisi daha ekleniyor. RTÜK'ün lisanssız yayın yapan kuruluşların URL adreslerini ilan ederek 72 saat süre vermesinden sonra sadece müzik yayıncılığı alanında hizmet sunan Tidal geri durmuştu. Tidal'in yöneticileri, benzer kuruluşların Türkiye'ye güven duyan tavrının ardından karar değiştirdi. RTÜK ile iletişime geçen söz konusu platformun temsilcileri, gerekli işlemleri başlatmak üzere bilgi alarak lisans başvurusu yaptı. 

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, lisans başvurusuna ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "RTÜK, uluslararası kuruluşları Türkiye'de lisanslamaya devam ediyor. Tidal’da lisans alma müracaatı yaptı" dedi.

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