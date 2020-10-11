Tiftik kalitesinde hedef dünya liderliği

Ankara Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kılınç, zaman içinde hayvanlardan elde edilen tiftiği inceltmeyi ve kaliteyi arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

Ankara Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Kılınç, Ankara Tiftik Keçisi Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi kapsamında ıslah ettikleri üst düzey kaliteye sahip damızlık tekeleri yetiştiricilerin sürülerine katarak, zaman içinde hayvanlardan elde edilen tiftiği inceltmeyi ve kaliteyi arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kılınç, Ankara'nın Güdül ilçesinde başlatılan "Ankara Tiftik Keçisi Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi"ne ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Tiftik keçisinin Ankara'ya has bir zenginlik olduğunu belirten Kılınç, bu değeri ana vatanında korumak ve geliştirmek için çeşitli projeler üzende çalıştıklarını anlattı.

Projenin temellerinin 3 ay önce Ankara Tarım ve Orman Müdürlüğünün önderliğinde gerçekleştirilen "Tiftik Keçisi Topraklarında Yeniden Canlanıyor" çalışmasıyla atıldığını ifade eden Kılınç, şunları kaydetti:

"Tiftik Keçisi orijin olarak Ankara'ya ait bir tür ancak yıllar içerisinde bu türden elde edilen tiftiğin kalitesi düştü ve buna bağlı olarak hayvan sayıları da azaldı. Tiftik kalitesi düşünce elde edilen gelir de düşmeye başladı. Biz de tiftik kalitesini arttırmaya yönelik ve bu ürünün yurt dışı piyasasında yeniden canlanmasına yönelik çalışmalar başlattık. Ankara Tiftik Keçisi Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi kapsamında ıslah ettiğimiz üst düzey kaliteye sahip damızlık tekeleri yetiştiricilerimizin sürülerine katarak, zaman içinde üyelerimizin elindeki hayvanların tiftiğini inceltmeyi ve kaliteyi arttırmayı hedefliyoruz."

Kılınç, birliğe başvuran tüm çiftçilere damızlık tekelerden dağıtıldığını, toplamda 700 damızlığın 676'sının 146 yetiştiriciye verildiğini aktardı.

Türk tiftiğinin boy ve parlaklık sıkıntısı olmadığına ancak kalın olduğu için işlemede dünya piyasasında çok tercih edilmediğine işaret eden Kılınç, "Bu konudaki dünya piyasasındaki liderliği Güney Afrikaya kaptırdık. Tiftik kalitesinde bizde olması gereken dünya liderliğini yapılan proje çalışmalarıyla Güney Afrika'dan geri alacağız. Aynı zamanda yetiştiricilerimizin alt yapı sıkıntılarını da çözmeyi hedefliyoruz. Ağıl tamiratları, makinalı kesim ekipmanları, kırkılan tiftiklerin dünya standartlarında toplanması, muhafaza edilmesi ve sınıflandırılması gibi konularda da desteklerimiz olacak." diye konuştu.

"Hedef, Türkiye genelinde 2-3 bin ton aralığında tiftik üretilmesi"

Ankara Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği olarak yetiştiricilerden yaklaşık 80 ton, Tiftik Birliği'nin de 100 ton civarında tiftik toplandığını dile getiren Kılınç, Türkiye genelinde de serbest satanlarla birlikte toplamda 200 tona yakın tiftik bulunduğuna işaret etti.

Kılınç, geçmişte Ankara'da 6 bin tona kadar tiftik üretilen zamanlar olduğunu anlatarak, "Hedef şu an için Türkiye genelinde 2-3 bin ton aralığında tiftik üretilmesi. Her şeyden önce kaliteyi arttırmalıyız ki söz konusu hedeflere ulaşabilelim. Kaliteyle birlikte fiyatı da istenilen seviyeye gelecek ve ekonomik getiri artaracak. Bu süreçle doğru orantılı bir şekilde tiftik keçisi varlığı da artacak." şeklinde konuştu.

Tiftik fiyatlarına da değinen Kılınç, bu yıl olgun keçiden elde edilen tiftiğin kilogramının 40 lira, oğlaktan alınanın ise daha ince olduğu için 45 liradan satın aldıklarını ifade etti.

Kılınç, söz konusu ödenen ücretlere 28-30 lira arası devlet desteğinin de eklendiğini kaydederek, "Yani üreticiye kalitesine göre yaklaşık 68-75 liraya kilogramı geliyor. Ancak malum yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle elimizdeki malın dünya piyasasına satışını da gerçekleştiremedik. Bu sorununda yakında aşacağımıza inanıyorum." dedi.