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TİGEM 145 teknik personel alacak

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 145 sözleşmeli teknik personel istihdam edecek.
TİGEM 145 teknik personel alacak

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı TİGEM'in taşra teşkilatında "tarım makineleri, tarımsal yapılar ve sulama, tarla bitkileri, bitki koruma, bahçe bitkileri, zootekni, veteriner hekim, ziraat-radyoloji- elektrik- inşaat ve veteriner sağlık teknikerleri" pozisyonlarında çalıştırılmak üzere 145 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Alım, yazılı ve sözlü sınav sonucu açıktan atama şeklinde gerçekleştirilecek.

Başvurular, 21-31 Aralık döneminde TİGEM İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına elden veya posta yoluyla yapılacak.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar, Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin internet adresi (http://gaziodm.gazi.edu.tr) üzerinden sınav başvuru işlemlerini yaparak, sınav ücreti 100 lirayı başvurusu esnasında kredi kartıyla ödeyecek.

Postayla başvuruda, gerekli belgelerin en geç sürenin bitim zamanı itibarıyla başvuru yerine ulaşması gerekiyor. Süresinin bitiminden sonra Başkanlığa ulaşan başvurular dikkate alınmayacak.

Giriş sınavının yazılı bölümü, 6 Şubat 2021 Cumartesi saat 10.00'da Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Ankara'da tek oturumda yapılacak.

Yazılı sınavda başarılı adaylar Ankara'da sözlü sınava tabi tutulacak. Sözlü sınav tarihi, yeri ve saati TİGEM'in internet sayfasında (www.tigem.gov.tr) ayrıca ilan edilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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